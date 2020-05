Nog geen officiële F1-kalender, maar is er al een datum voor de GP van Italië?

Opvallend: Er is nog geen nieuwe kalender bekendgemaakt in de Formule 1, maar toch lijkt de GP van Italië al een nieuwe datum te hebben. Het zou doorgaan van 4 tot 6 september. Een nieuwe datum is het niet, want de GP stond ook voor de coronavirus in het weekend van 4 september gepland.

Er zijn nog steeds heel wat vragen over de nieuwe F1-kalender. Het is nog niet duidelijk op welke circuits er gereden zal worden. België behoort nog steeds tot de mogelijkheden, terwijl ze in Nederland het waarschijnlijk met een jaar zullen uitstellen.

Net zoals in België, zal er ook in Italië normaal gereden worden. Volgens Het Nieuwsbald had de organisatie van het circuit van Monza zelfs een datum gepost op sociale media, maar de nieuwe datum werd even later opnieuw van Twitter gehaald.

Het is opvallend, want de nieuwe datum is het weekend van 4 september, maar ook voor de coronamaatregelen ging de wedstrijd normaal door in het weekend van 4 september. De vraag is nu dus of het nog niet gepubliceerd mocht worden of het gewoon om een vergissing gaat.