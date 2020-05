Komt er dit seizoen een GP van Nederland? Er komen steeds meer twijfels

Er zullen nog heel wat F1-wedstrijden afgewerkt worden dit seizoen, maar het is nog niet duidelijk in welke landen er nog gereden zal worden. België behoort nog tot de kanshebbers, maar voor Nederland lijken de kansen kleiner te worden.

In Zandvoort hebben ze namelijk een vernieuwd circuit en volgens Het Nieuwsblad zouden ze de eerste wedstrijd daar het liefst met publiek rijden. Daarom wordt er vooral naar 2021 gekeken voor een GP van Nederland.

De kans dat er in ons land gereden zal worden, is groter. Spa-Francorchamps lijkt de nieuwe kalender namelijk te halen. Toch is er op dit moment nog veel onduidelijkheid.