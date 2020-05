"In de jaren 80 zou Max Verstappen al een paar keer overleden zijn"

Voormalig F1-piloot Bruno Giacomelli vergelijkt de F1-periode van de jaren 80 met die van deze tijd en concludeert dat we eigenlijk niet mogen vergelijken. Maar hij heeft het nog de meeste moeilijkheden met het gebrek aan angst bij de piloten van nu.

Dodelijke crashes zijn gelukkig heel zeldzaam geworden in de F1. Vooral sinds de crash van Ayrton Senna is de veiligheid van de bolides er fors op vooruit gegaan. Volgens Giacomelli is het jammer dat de rijders zo weinig angst hebben. "Als Verstappen met de wagens uit de jaren 80 reed zoals ik, zou hij al minstens 3 of 4 keer overleden zijn", zegt Giacomelli.

"Tijdens ongelukken heb ik echte angst gevoel. In die paar seconden van het ongeluk, ben je je van veel bewust en voel je je enorm kwetsbaar", blikt hij terug.

"Mogen eigenlijk niet vergelijken"

Maar Giacomelli geeft in dat interview met een Mexicaanse krant ook toe dat we de tijden niet moeten vergelijken. "Michael Schumacher wordt 7 keer wereldkampioen, maar Juan Michel Fangio behaalde er 5 met verschillende wagens op het moment dat er doden vielen. Dat is niet te vergelijken", besluit hij.