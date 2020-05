Circuitdirecteur ziet dit jaar geen GP in Zandvoort: "Alles schuift op"

Normaal gezien stond afgelopen weekend de GP van Zandvoort in Nederland gepland, voor de eerste keer in de F1 sinds 1985. Maar door het coronavirus viel de comeback van het Nederlands circuit in het water. Volgens circuitdirecteur Van Overdijk komt er dit jaar geen GP meer in Zandvoort.

"De kans dat we hier in Zandvoort dit jaar nog in een officiële setting Formule 1-auto's zien rijden, wordt kleiner en kleiner", reageerd Van Overdijk bij de NOS. "k verwacht dat het totale contract een jaar opschuift." "Tot 1 september mag er niets in Nederland. Maar het management van de F1 kan niet wachten op een nieuwe beslissing van de overheid, die misschien pas in juli of augustus zal vallen", denkt Van Overdijk. Hij verwacht dus ook niet dat de GP van Zandvoort op het programma zal staan als de F1 met een nieuwe kalender komt.