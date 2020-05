Niki Lauda ging in laatste levensjaar nog doorzakken op Ibiza: "Het leek alsof hij wist wat hem te wachten stond"

Het is ondertussen bijna een jaar geleden dat Niki Lauda het leven liet. Een nieuwe biografie brengt enkele straffe verhalen aan het licht over de Oostenrijker. Dat hij alles uit het leven haalde wat hij er kon uit halen, blijkt uit de anekdotes van Gerhard Berger en Toto Wolff in dit boek.

Berger werd gecontacteerd door Lauda in mei 2018, toen die laatste al ernstig ziek was. "Niki bevond zich toen op zijn jacht, dat in de haven van Monaco lag. Hij belde me om te zeggen dat het niet goed met hem ging en hij vroeg me om een dokter voor hem te regelen. Toen ik hem vroeg wat er gaande was, zei hij me dat hij een longinfectie had opgelopen en ademhalingsproblemen had."

Dankzij goed geplaatste vrienden kwam er hulp. " Niki werd naar het ziekenhuis gebracht, kreeg antibiotica, inspuitingen en de nodige zorg toegediend. Ik raadde Niki aan om in het ziekenhuis te blijven of terug te keren naar Wenen. De volgende ochtend liep ik door de paddock en wie stond daar? Jawel, Niki. ‘Je bent gek! Wat doe jij hier?’, vroeg ik hem. ‘Nee, nee, dit is veel beter dan het ziekenhuis. Ik moet werken’, antwoordde hij."

Een paar maanden later zou Lauda een longtransplantie ondergaan. Toto Wolff beschrijft wat er vlak voordien gebeurde. "Samen met twee vrienden hadden we besloten om er één keer per jaar drie dagen, zonder ons gezin, op uit te trekken. Eerder had iemand uit onze gezamenlijke kenniskring zelfmoord gepleegd, we wilden er dus tussenuit om elkaar te kunnen steunen."

NAAR DE PACHA

Plaats van het gebeuren: Ibiza. "We hadden afgesproken dat we de drie dagen na Silverstone zouden doorbrengen op de boot van Niki, die toen voor Ibiza lag. Ik vloog er dus op maandag heen. De avond was top en om twee uur ’s nachts zei hij plots: ‘Laten we naar Pacha gaan!’ De Pacha is een zeer bekende nachtclub op Ibiza, bekend om zijn flowerpowersfeer in de stijl van de jaren 70."

Het werd zo een memorabele uitstap. "We zakten stevig door, het was een echte mannenavond. We voelden ons weer jong. Het leek me dat Niki een, hoe zal ik het zeggen, zesde zintuig had. Het leek wel alsof hij wist wat hem te wachten stond." De longtansplantatie die volgde zou het begin van het einde zijn voor Lauda.