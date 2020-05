Ferrari houdt voorlopig stand: Ross Brawn kondigt akkoord over budgetplafond voor 2021 aan

Ross Brawn, de directeur van de Formule 1, heeft belangrijk nieuws aangekondigd over het volgende seizoen. Er is een akkoord over wat het budgetplafond in dat seizoen zal bedragen. Dat zal 145 miljoen dollar zijn. Wellicht zal dat in de toekomst nog lager komen te liggen.

Over het instellen van het budgetplafond is er al enige tijd hevige discussie aan de gang. Voor de topteams komt dat immers neer op een ingrijpende budgetverlaging. Vooral Ferrari verzette zich en wilde zeker niet dat het lager dan 145 miljoen zou liggen.

Terwijl de kleinere teams het liefst richting de 100 of 110 miljoen zagen gaan. Voorlopig zal er dus een budgetplafond gelden van 145 miljoen dollar. Een kleine overwinning voor Ferrari dus, maar dan toch slechts een zeer voorlopige, want in de volgende jaren moet dat budgetplafond in principe nog naar beneden.

We moeten snijden in de kosten

Dat heeft Ross Brawn laten verstaan bij Skysports. "De boodschap is duidelijk: we moeten snijden in de kosten en er is nog een grote stap in het verlagen van het budgetplafond nodig. We zijn gestart met 175 miljoen, het was een lang gevecht om daar te geraken. Gezien de huidige crisis zijn we naar 145 miljoen gegaan. De discussie gaat echt over hoezeer we het nog kunnen verlagen in de volgende jaren."