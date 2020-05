"Draconische maatregelen voor GP van Oostenrijk zullen een blauwdruk zijn voor de rest van het seizoen"

5 juli, dat is de richtdatum voor de allereerste GP van het seizoen. In Oostenrijk wil men een voorbeeld presenteren waar de komende GP's zich aan kunnen spiegelen.

Op het circuit van Spielberg moet binnen twee maanden de eerste GP van het Formule 1 seizoen gereden worden. "Red Bull maakt er werk van om het seizoen op gang te trekken", legde Christian Horner uit bij Autosport.

Minder dan 80 mensen per team

Het zal er erg strikt aan toe gaan volgens de baas bij Red Bull. "Natuurlijk zullen de onderzoeken en testen nogal draconisch zijn. Maar als dat ons toestaat om de sport weer op te starten, dan kan het een blauwdruk zijn die andere circuits kunnen volgen", aldus Horner.

"Als we hervatten, dan moet het met een selecte groep zijn. Waarschijnlijk minder dan 80 mensen per team. En ze zullen allemaal samen moeten reizen en in hetzelfde hotel moeten verblijven, zonder met andere teams te mengen", besloot hij.