🎥 Vandoorne komt nog dicht bij podium na dramatische start, Albon klopt Leclerc in virtuele GP van Brazilië

Polepositions verzamelen in virtuele wedstrijden is de jongste weken de specialiteit geworden van Stoffel Vandoorne. Die omzetten in overwinningen was er echter niet bij. In de virtuele GP van Brazilië was het lot hem niet goed gezind. Knap dat hij alsnog bijna het podium haalde.

Omdat het circuit van Zandvoort virtueel nog niet beschikbaar is, werd er een virtuele GP van Brazilië gehouden. Vandoorne klokte voor Mercedes de beste kwalificatietijd, maar werd bij de start aangetikt door de Ferrari van Fitipaldi, ging aan het spinnen en knalde in de muur. Stoffel noooooooo!!!😅



It's a chaotic start to the #VirtualGP in #Brazil! 💥💥💥 pic.twitter.com/IuYK9WSMGq — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 3, 2020 Zeker niet het begin dat Vandoorne voor ogen had. Gelukkig kon hij wel nog verder en hij begon meteen aan een inhaalrace. Vandoorne geraakte nog tot op positie vier. Dat is uiteindelijk nog een heel mooi resultaat, al is dat dus net achter de podiumplaatsen. Na zijn vier vorige overwinningen deed Charles Leclerc ook nu weer mee voor de zege, maar deze keer was Alexander Albon van Red Bull te snel voor de Monegask. De zegereeks van de Ferrari-rijder werd zo dus doorbroken.