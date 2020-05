Voormalige F1-paus Bernie Ecclestone verwacht "zonder problemen acht races"

Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone verwacht dat er nog minstens acht GP's gereden kunnen worden dit seizoen. Volgens de regelgeving moet een seizoen bestaan uit minstens 8 races opdat het een geldig WK zou zijn.

Of die races dan achter gesloten deuren zouden plaatsvinden, weet Ecclestone niet. Tijdens sommige F1-races zitten er wel zo'n 150.000 mensen in het publiek, dat geld is nodig voor de organisatoren om te overleven.

Maar nieuwe rechtenhouder Liberty Media wordt alvast gerustgesteld door de 89-jarige Brit. De F1 zelf zou rekening houden met een seizoen van zo'n 15 tot 18 GP's, maar dat is onder voorbehoud van hoe het coronavirus zich verder evolueert. Normaal gezien spreidt het F1-seizoen zich over 22 races.

Voor de eerste geplande GP in Oostenrijk verwacht Ecclestone geen problemen. "De organisatie is in handen van Red Bull, zij zullen al blij zijn als er een GP is. Geld is geen probleem voor hen", weet Ecclestone. "Oostenrijk is ook niet zo zwaar getroffen door het virus. Het is enkel nog maar de vraag of de teams uit Italië hun land mogen begin juli."