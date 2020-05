Tweevoudig winnaar, rallykampioen en AC Milaan-kapitein: line-up voor vierde virtuele race oogt indrukwekkend

Het circuit van Zandvoort staat nog niet op het F1-spel dat gespeeld zal worden, daardoor konden fans stemmen op hun favoriete circuit. Dat is dus het Interlagos-circuit in Brazilië geworden.

De Monegask Charles Leclerc zal de te kloppen man zijn. De Ferrari-rijder won de vorige twee virtuele wedstrijden. Hij krijgt concurrentie van F1-rivalen Alex Albon, George Russell en Nicholas Latifi.

Ook David Schumacher zal meedoen, zoon van Ralf Schumacher en neef van Michael en Mick. Zo wordt hij dus de vierde, bekende Schumacher in de autowereld

Maar zoals gebruikelijk maken ook enkele sporters uit andere sporttakken een gastoptreden tijdens de virtuele GP. De meest opvallende namen zijn die van AC Milaan-kapitein Alessio Romagnoli en ex-wereldkampioen rally Petter Solberg.

Making my @F1 debut at 45, all without leaving my house... this will be exciting! 🤩 It's a real honour for me to join the @RenaultF1Team alongside @lundgaardoff for the Virtual Dutch Grand Prix this Sunday! 🏎️ #RSspirit #F1Esports pic.twitter.com/sHhddDxjRf