"Max is klaar voor de wereldtitel, maar dan moet hij het juiste materiaal krijgen", weet vader Jos Verstappen

Jos Verstappen heeft zijn zoon Max al bijna twee maand niet meer in levenden lijve gezien, maar toch is de band nog altijd sterk tussen de twee. Contact hebben de twee Verstappens nog elke dag.

Normaal gezien had 3 mei een hoogdag moeten zijn voor de F1 in Nederland. Voor de eerste keer sinds 1985 zouden de bolides opnieuw te zien zjin op de Nederlands wegen, maar daar heeft het coronavrius een stokje voor gestoken. Het F1-circus trekt zich ten vroegste in juli opnieuw op gang. "Ik kan me niet voorstellen dat er dit jaar nog geracet wordt in Nederland, maar dat is aan de organisatie", zegt Jos Verstappen bij Het Nieuwsblad.

"Klaar om wereldkampioen te worden"

Jos Verstappen stond op de eerste rij om de evolutie van zoon Max mee te maken. "Hij is een echte kerel geworden en heeft een heel sterk karakter. Max weet al heel lang hoe alles in zijn werk gaat in de F1. Hij was al 3 jaar klaar voor een wereldtitel, maar nu nog meer. Maar dan moet hij wel het juiste materiaal krijgen", is het vertrouwen groot bij vader Verstappen.

Max Verstappen won al 8 GP's en eindigde vorig jaar als derde in de F1 achter de Mercedessen van Hamilton en Bottas.