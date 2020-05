Herstart F1? "Iedereen zal water bij de wijn moeten doen"

Het zijn voor iedereen onzekere tijden, ook voor de rijders en constructeurs in de Formule 1. Er wordt volop gespeculeerd omtrent een nieuwe kalender, maar het zal geen sinecure zijn om alles opnieuw op gang te trappen.

Het F1-circus trekt letterlijk de hele wereld over, misschien nog meer dan het wielerpeloton. Van GP's in Brazilië tot in Japan en Indonesië. Voorlopig ligt het idee op tafel om in julie te starten in de GP van Oostenrijk, achter gesloten deuren.

"Niet onlogisch", legt F1-journalist Gert Vermersch uit bij Sporza. In Oostenrijk wordt er geracet op de Red Bull Ring. "Red Bull vindt het niet dramatisch om achter gesloten deuren te racen, ze willen spektakell voorzien", weet hij. Het gaat zelfs zover dat men twee GP's van Oostenrijk wil organiseren. "Dan hou je iedereen bij elkaar en verminder je de risico's op coronabesmetting. Maar de vraag is: wat daarna?"

"Als er 1 besmetting is, moet alles stilgelegd worden, dat is het ergste dat de F1 kan overkomen. Voor het imago, maar ook financieel", blikt Vermersch vooruit. Volgens hem zullen de kleine teams evenwel zeker failliet gaan als er niet snel geracet kan worden.

TV-rechten

"Rechtenhouder Liberty Media heeft heel dure contracten afgesloten en de teams moeten misschien een schadevergoeding betalen als die contracten niet worden nageleefd. Organisatoren moeten 20 tot 30 miljoen euro betalen en krijgen enkel inkomsten uit tickets", zegt de journalist. Een financieel bloedbad dreigt dus in de autosportwereld. "Als niemand water bij de wijn doet, is een GP organsiren achter gesloten deuren héél moeilijk."