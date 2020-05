Stoffel Vandoorne scoort opnieuw top vijf in virtuele Formule E, winnaar dezelfde als in eerste race

In de Formule E weten ze wel wat gedaan om de weggevallen races op te vangen: ze maken er een volledig virtueel kampioenschap van. Ze waren daar toe aan de tweede wedstrijd. Stoffel Vandoorne was opnieuw goed voor een vijfde plaats. De winnaar was opnieuw dezelfde: Maximilian Günther.

In de eerste virtuele ePrix had Vandoorne de polepositie veroverd, om vervolgens de race te beëindigen op de vijfde stek. Dat scenario herhaalde zich volledig in de tweede ePrix van het virtuele seizoen. In de loop van de race zakte Vandoorne dus ietsje terug, maar hij wist wel nog een stek in de subtop te verzekeren.

Eén van de mindere momenten van Vandoorne was toen hij in een bocht iets te dicht bij de muur kwam en zijn wagen dan vervolgens hard tegen de barrière knalde. Maar Vandoorne kon dus toch nog voort. Zijn landgenoot Jérôme d'Ambrosio eindigde op een twaalfde plek.

In de strijd om de overwinning stond er alweer geen maat op de Duitser Maximilian Günther, die voorlopig een perfect rapport kan voorleggen. Door middel van deze virtuele Formule E-races wordt er geld ingezameld voor Unicef. Bekijk hieronder de volledige race