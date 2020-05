Daar is de volgende Schumacher: vierde familielid betrokken bij de autosport

Als er één familie is waarbij het racen in de genen zit, dan is het wel de familie Schumacher. Dan denken we in de eerste plaats uiteraard aan Michael, die nog altijd het record heeft qua aantal wereldtitels. Dan zijn er nog Ralf en Mick en nu ook... David Schumacher.

Die laatste gaat zijn debuut in de Formule 1 wel op een virtueel circuit maken. David is de zoon van Ralf Schumacher en gaat meedoen aan de virtuele GP van Brazilië die zondag op het programma staat. Ook Mick Schumacher gaat aan die race overigens meedoen. David mag het Franse merk Renault vertegenwoordigen en krijgt alleszins een opvallende teamgenoot. Dat is immers de inmiddels 45-jarige Petter Solberg, de rallykampioen van 2003. David is zelf 19, een opmerkelijke mix dus van jong en oud.