Nog een GP beslist om race achter gesloten deuren te organiseren

Een vierende Lewis Hamilton in het gezelschap van Sebastian Vettel en Max Verstappen voor duizenden fans op het circuit van Hongarije: dat tafereel zullen we in 2020 niet te zien krijgen.

De GP van Hongarije is zo goed als zeker dat het een plaats zal krijgen in de aangespaste Formule 1 kalender van 2020. De organisatie in Hongarije heeft, in navolging van SIlverstone, alvast bekendgemaakt dat, als de GP zal doorgaan, er geen fans aanwezig mogen zijn.

"We staan open voor elke oplossing om dit jaar de GP in ons land te kunnen laten doorgaan. Door de omstandigheden is het alleen mogelijk om dat achter gesloten deuren te doen, zonder publiek", liet de Hongaarse wedstrijdorganisatie in een statement optekenen.