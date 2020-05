Mooi gebaar: Charles Leclerc ruilt zijn rode bolide in voor een wagen van het Rode Kruis

Het is niet omdat Charles Leclerc niet meer met zijn Ferrari mag racen dat hij ook niet meer de baan opgaat. Alleen doet hij dat nu met een iets minder snelle wagen...

Normaal gezien zou het Formule 1 circus binnen drie weken neerstrijken in Monaco voor de legendarische race doorheen de straten van het Prinsdom. Of de race op een later tijdstip nog zal doorgaan is nog onzeker, maar wat we wel weten is dat er toch een F1-racer door de straten van Monaco blijft rijden.

Charles Leclerc is afkomstig van Monaco en woont er nog steeds. Meer nog, nu hij niet meer in zijn Ferrari kan rondrijden stelde hij zich ten dienste van de maatschappij. Hij gebruikt zijn vrije tijd om goederen te leveren aan het Centre Hospitalier Princesse Grâce.