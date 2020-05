Dan toch een GP van België? Nieuwe kalender geeft Belgische fans hoop

Ook voor de wereld van de F1 zijn het onzeker tijden. Ongeveer elke week verschijnen er andere, voorlopige, kalenders. Bij de vorige schets stond de GP van België op het circuit van Francorchamps niet op de planning, op de meest recente wél.

Goed nieuws dus voor de Belgische en Nederlandse fans want de GP van België op het circuit van Spa Francorchamps zou doorgaan op 13 september. Zou want uiteraard is alles nog onder voorbehoud. Oorspronkelijk stond de GP gepland op 30 augustus, maar met het uitstel van 2 weken wordt er toch stiekem gehoopt dat er publiek kan komen kijken wanneer de bolides over het circuit scheuren weten ze bij HLN.

In vergelijking met de eerste schets, staan er 19 races op de kalender in plaats van de voorziene 15. Het is nu wachten op de verdere ontwikkeling van het coronavirus en vooral op een beslissing van de regering omtrent het houden van (sport)manifestaties met publiek.