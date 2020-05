26 jaar geleden: fataal ongeluk van Ayrton Senna

Exact 26 jaar geleden is Ayrton Senna overleden na een fatale crash in de GP van San Marino. De Braziliaanse F1-piloot was drievoudig wereldkampioen en overleed op zijn 34.

Ayrton Senna was een uiterst talenvolle F1-rijder. In zijn eerste seizoen bij WIlliams laat hij zich meteen opmerken in de uitgeregende GP van Monaco. Regen en Senna is een goede combinatie, de Braziliaan trainde als kind vaak in de regen met zijn kart zodat hij het 'regenrijden' perfect onder de knie had.

Senna kon zich als geen ander toeleggen op het rijden van één ultiem snelle ronde, getuige daarvan zijn 65 poles in vergelijking met 41 overwinningen. Tijdens een kwalificatiesessie van één uur ging Senna maar enkele keren de baan op. De Braziliaan reed telkens maar een beperkt aantal rondjes om zich te kwalificeren, maar haalde wel telkens het onderste uit de kan tijdens zijn laatste ronde.

San Marino 1994

De GP van San Marino in 1994 gaat de geschiedenisboeken in als een van de dodelijkste en gevaarlijkste weekends in de geschiedenis van de F1.

Op vrijdag ging Rubens Barichello tegen 225 km/u uit de bocht. Hij belandt bewusteloos in het ziekenhuis maar herstelt zonder erge blessures.

's Zaterdags verongelukte de Oostenrijker Roland Ratzenberger op het circuit. Als gevolg van die crash, draagt Senna een Oostenrijkse vlag mee in zijn wagen. Maar ook Senna laat zijn leven op het circuit van San Marino. Door een oneffenheid op de weg raakte de bodemplaat van zijn bolide de weg waardoor Senna alle controle verloor. Zijn wagen boorde zich in de muur en een stuk ophanging vloog door de helm van Senna die op slag dood was.

Ten gevolge van zijn dood zijn er in de F1 veel veiligheidsmaatregelen bijgekomen. He circuit van San Marino werd trager gemaakt en de wagens werden ook trager gemaakt. Senna kreeg een staatsbegrafenis in Brazilië.