Francorchamps niet onder de indruk van 'speculatie', maar moet toch vooral hopen op reddingsboei uit... Italië

Er wordt volop werk gemaakt van een nieuwe kalender voor het Formule 1-seizoen en er zou slecht nieuws op komst zijn voor Spa-Francorchamps. Volgens Bild is er geen plek voor een GP van België. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd.

Bij de organisatie is er alvast geen paniek. Vanuit Francorchamps komt het signaal dat de berichtgeving van de Duitse krant over de kalender vooral speculatie is. Het is nog lang geen zekerheid dat België geen plek op de F1-kalender krijgt, maar tegelijkertijd is er wel reden tot ongerustheid.

Het Laatste Nieuws meent immers te weten dat er geen F2-race georganiseerd zou worden op Francorchamps. En als er wel een F1-race zou komen, dan zou men ook de F2-wedstrijd toch probleemloos kunnen laten doorgaan?

HOEVEEL GEDULD HEEFT LIBERTY MEDIA?

F1-eigenaar Liberty Media kan ook niet blijven wachten tot de organisatoren duidelijkheid krijgen van de Belgische regering en commercieel is ons land niet het meest aantrekkelijke. De redding kan wel nog komen van Monza, dat graag begin september de GP van Italië wil organiseren. In dat geval is het logistiek zeker doenbaar om een week eerder de GP van België te laten doorgaan.