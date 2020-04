Kan Ferrari na 13 jaar nog eens zegepralen? "We hebben nog wat inhaalwerk voor de boeg"

Ferrari moet al sinds 2008 lijdzaam toekijken hoe andere constructeurs, en vooral Red Bull en Mercedes, jaar na jaar naar de wereldtitel snellen. Schenkt Charles Leclerc of Sebastian Vettel Ferrari de eerste wereldtitel sinds Räikkönen in 2007?

Als Ferrari de eerste wereldtitel in 13 jaar tijd wil pakken, dan moet het de zes jaar durende hegemonie van Mercedes verbreken. Makkelijk zal dat niet zijn, want de concurrentie toont weinig tekens van verzwakking.

Het werk op het circuit wordt dus belangrijker dan ooit.

"We hadden inderdaad wat moeite tijdens de testdagen, dus we hebben nog wat inhaalwerk op Mercedes als het seizoen start. Of dat ons zal lukken, weet ik niet. Vorig jaar maakten we veel progressie tijdens het seizoen, dus ik geloof dat ook nu de resultaten zullen volgen", legde de 22-jarige Monegask uit bij Sporza.

"Het wordt hoe dan ook een moeilijk seizoen omdat er op de ingekorte kalender geen tijd zal zijn om de bolides verder te ontwikkelen. Het werk op het circuit wordt dus belangrijker dan ooit", besloot hij.