Fabrieken F1-teams blijven dicht: shutdown is opnieuw verlengd

Er moet nog niet meteen aan de bolides gesleuteld worden aangezien er toch nog niet onmiddellijk races op het programma staan. Daarom is ook de shutdown aan de gang die anders in de zomer gehouden wordt. Die shutdown is overigens verlengd.

De shutdown was eerder al een keertje verlengd. Nu heeft de World Motor Sport Council een nieuwe verlenging goedgekeurd. Daardoor blijven de fabrieken dicht voor een periode tussen de 35 en de 63 dagen in de maanden maart, april, mei en/of juni. MOTORBOUWERS KUNNEN IETS SNELLER HERVATTEN Voor de motorbouwers zal de shutdown voorlopig zeker duren voor een periode tussen de 35 en de 49 dagen. De motorbouwers mogen na 36 dagen wel een verzoek indienen om tien medewerkers opnieuw aan het werk te zetten in het kader van langetermijnprojecten. Er kan ook zo'n verzoek ingediend worden voor ander werk dan het bouwen van een motor. Dan moeten er wel reeds vijftig dagen verstreken zijn en moet het opnieuw gaan over langetermijnprojecten.