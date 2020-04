OFFICIEEL: deze F1-wedstrijd wordt verwijderd van de kalender

Door het coronavirus is er beslist om dit seizoen geen GP van Frankrijk te rijden. De F1 heeft het laten weten via de officiële kanalen. De wedstrijd wordt dus verwijderd van de kalender.

Het is niet duidelijk welke wedstrijden allemaal kunnen doorgaan door het coronavirus, maar wat wel al zeker is, is dat de GP van Frankrijk wordt geschrapt van de kalender. Het nieuws werd bekendgemaakt door de F1 zelf.

Normaal gezien vond deze GP plaats in het weekend van 26 juni, maar door het feit dat alle evenementen in Frankrijk zijn afgelast tot midden juli, is het onmogelijk om de race te laten doorgaan. Het zal ook niet doorgaan achter gesloten deuren.