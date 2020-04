Grote inkorting van F1-seizoen gaat Ferrari geld kosten: "Duidelijk dat we niet volledige prijs gaan betalen"

Naast het feit dat Ferrari vooral zelf zo goed mogelijk wil scoren in de Formule 1, levert het ook motoren aan andere teams. Bijvoorbeeld aan Haas. Alleen zal dat team mogelijk minder motoren nodig hebben, als het kampioenschap zwaar te lijden krijgt onder het coronavirus.

Momenteel zijn er al tal van races uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. Er zijn wel plannen om het seizoen na enige tijd alsnog op gang te brengen, maar hoeveel wedstrijden zal het kampioenschap dan bevatten? Dat is niet onbelangrijk volgens Haas-teambaas Guenther Steiner.

Die wil korting voor de motoren en onderdelen die Haas bij Ferrari aankoopt. "Het vormt momenteel gespreksonderwerp van onderhandelingen, hoe we verder moeten met het leasen van motoren", zegt Steiner aan Speedweek. Al is het vooral wachten op een alternatieve kalender. "We kunnen niet verder onderhandelen tot we een nieuwe kalender hebben."

Toch staat Steiner op zijn strepen. "Als we slechts tien races hebben, dan hebben we ook niet het volledig aantal motoren nodig. Als we slechts de helft of een derde van de races organiseren, dan is het duidelijk dat we niet de volledige prijs gaan betalen."