Dan toch binnenkort opnieuw Formule 1? "Dan willen we beginnen racen"

De kans bestaat dat we binnenkort toch opnieuw Formule 1 te zien krijgen. CEO Chase Carey liet vandaag namelijk weten dat ze in Europa terug willen starten met de GP van Oostenrijk in het weekend van 3 juli.

Er lijkt dan toch nog een F1-seizoen te komen. CEO Chase Carey heeft namelijk laten weten dat ze willen openen met de GP van Oostenrijk (weekend van 3 juli). Ook de GP van België zou deze zomer nog op de planning staan. Ze zouden 18 races willen rijden. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Carey laten weten dat ze tot begin september in Europa zullen rijden en dat ze dan de oversteek zullen maken naar Azië en Amerika. De Formule 1 zal daarna dan eindigen in Abu Dhabi.