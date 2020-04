Belgische klassieker voor het eerst in najaar: nieuwe datum bekend voor 24 Uren van Spa

De 24 Uren van Spa verliepen vorig jaar in regenachtige omstandigheden. Erg uitdagend dus voor de racers, die zeker ook naar de editie van 2020 zullen hebben uitgekeken. Die zal er uiteindelijk ook komen en wel in de maand oktober.

De uithoudingsrace was één van de vele evenementen die letterlijk in het water viel door het coronavirus. Toch op de dagen dat de wedstrijd oorspronkelijk gepland stond. Dat was 25 en 26 juli. Uitstel van de race was onvermijdelijk.

VERBOD OP MASSA-EVENEMENTEN

Zeker ook omdat de federale regering in België een verbod op massa-evenementen oplegde tot eind augustus. Raccen in de zomer kon dus niet meer. Er moest dus gezocht worden naar een nieuwe datum. Die is nu inmiddels gevonden.

De 24 Uren van Spa zullen doorgaan op 24 en 25 oktober. Dat moet dan de allereerste editie in de geschiedenis van de wedstrijd worden die in het najaar plaatsvindt.