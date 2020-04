Liberty Media weet hoe het F1 kan ondersteunen: kapitaalinjectie van meer dan miljard dollar op komst

Formule 1-piloten in volle actie, we gaan er nog even moeten op wachten. Toch zal de koningsklasse van de autosport heelhuids door deze periode moeten geraken. Eigenaar Liberty Media had al aangekondigd initiatief te ondernemen en heeft nu een mogelijke oplossing bedacht.

Die bestaat erin om gelden te verschuiven tussen verschillende bedrijven die onder Liberty Media vallen. Zo zal Live Nation verhuizen vanuit de Formula One Group naar SiriusXM. Zo zal er een bedrag van 1,5 miljard dollar verhuizen van het ene bedrijf naar het andere. ECOSYSTEEM IN STAND HOUDEN Dat geeft Liberty Media dan weer de ruimte om extra te investeren in de Formule 1 met een kapitaalsinjectie van 1,4 miljard dollar. Deze kapitaalsinjectie moet ervoor kunnen zorgen dat het 'ecosysteem' van de F1, met tal van premies, in stand gehouden kan worden. Volgens Liberty Media-baas Maffei zou de Formule 1 zo ook in aanmerking komen om andere bedrijven die het moeilijk hebben door de coronacrisis over te nemen.