Jenson Button en huidig F1-piloot voor McLaren scoren virtuele overwinningen

Jenson Button, de wereldkampioen Formule 1 van 2009, heeft de smaak van het virtuele racen goed te pakken. Hetzelfde kan gezegd worden van Lando Norris, die nog in het F1-circuit actief is als rijder van McLaren. Beiden behaalden een mooie overwinning.

Jenson Button deed mee aan de Legends Race: een eRace met allemaal rijders die al iets bewezen hebben in de autosport. Zij gingen met mekaar de strijd aan op een virtuele Nürburgring. Button kwam in de laatste ronde als eerste over de finishlijn. Juan Pablo Montoya en Jan Magnussen waren niet ver achterop en eindigden respectievelijk als nummers twee en drie.

Lando Norris stond dan weer aan de start van de IndyCarChallenge, het vijfde van zes events die elke zaterdag worden georganiseerd. Het decor voor die virtuele race was het Circuit of The Americas, de track in Austin waar ook de GP van de Verenigde Staten wordt gereden.

Norris reed een groot stuk van de wedstrijd aan de leiding en gaf die positie niet meer uit handen. Het was overigens dubbel feest voor het Arrow McLaren-team dat hij vertegenwoordigde. Met Patricio O'Ward op de tweede plaats scoorde het een één-tweetje.