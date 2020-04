Twijfels bij negenvoudig wereldkampioen MotoGP: eindigt hij zijn carrière?

Het coronavirus zorgt voor heel wat onzekerheid bij verschillende sporters. Ook Valentino Rossi zit met twijfels. Hij is al 41 jaar oud, maar hij twijfelt of hij nog mee kan met de besten in de motorsport.

Daarom wilde Rossi dit seizoen kijken of hij nog kon concurreren, maar het coronavirus strooit roet in het eten. "Vorig seizoen was ik op het einde te traag en daarom wilde ik nu zien waar ik stond ten opzichte van mijn concurrenten", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "Nu moet ik beslissen wat ik doe en het is lastig. Hopelijk wordt er nog gereden, maar als er niet meer zou gereden worden is het beter om nog een jaar door te doen. Ik ben nog steeds gemotiveerd", aldus Rossi.