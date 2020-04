F1-ster denkt voorlopig niet aan inleveren salaris: hij had nochtans veel kritiek

In de Formule 1 zijn er heel wat F1-piloten die een deel van het salaris inleveren door de coronacrisis, maar bij Lewis Hamilton is het voorlopig nog niet het geval. Het zorgt voor heel wat ophef en kritiek.

Het is verrassend, want Lewis Hamilton had zelf nog kritiek over de F1. Volgens Het Nieuwsblad kon de Brit namelijk met de uitspraak ‘cash is king'. Daarbij zou het financiële luik belangrijker zijn dan de gezondheid van de teams en de supporters.

Hij deed deze uitspraak enkele weken geleden, maar nu levert hij nog steeds zelf geen salaris in en het zorgt voor kritiek op de Brit. Zijn uitspraak lijkt dus nu als een boomerang terug te keren.