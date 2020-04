Soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend? "Nooit gezegd dat Ferrari Formule 1 zal verlaten"

De discussie rond het budgetplafond laaide hoog op door de uitspraken van Ferrari-baas Mattia Binotto. Die liet optekenen dat als dat bedrag nog verder naar beneden ging dan het huidige voorstel, dat Ferrari dan naar alternatieven moest kijken om zijn race-DNA in te zetten.

Kortom: dat Ferrari dan uit de Formule 1 zou stappen. Een ondenkbaar scenario toch. Een budgetplafond zou voor Ferrari wel een gigantische verandering betekenen. De Italiaanse renstal zou nu werken met een budget van meer dan vierhonderd miljoen euro.

Wanneer het budgetplafond in werking treedt, zou dat in eerste instantie liggen op 175 miljoen euro. Dat is al een beduidend verschil. Onlangs kwam er een voorstel op tafel van 145 miljoen. En er zijn teams die er een nog lagere cap willen van maken.

NUANCERING

Daarvoor waarschuwt Ferrari, al nuanceert het in een app wel de dreiging over een exit uit de F1. Het team laat weten dat Binotto nooit gezegd heeft dat Ferrari de Formule 1 zou verlaten. Wel dat ze nooit in een positie gedwongen willen worden dat hen verplicht om naar andere opties te kijken.