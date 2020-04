Meest kwetsbare Formule 1-teams krijgen voorschot om door moeilijke periode te geraken

Waar de topteams in de Formule 1 financieel wel tegen een stootje kunnen, ligt dat voor sommige andere teams toch anders. Liberty Media wil uiteraard zoveel mogelijk teams aan boord houden en komt met een financiële tegemoetkoming.

Als er door de huidige crisis automerken zijn die afhaken in de Formule 1, is het nog maar de vraag of die gemakkelijk vervangen kunnen worden. Liberty Media, de eigenaar van de F1, wil alle huidige teams ook de volgende jaren in de koningsklasse zien aantreden en betaalt zij die het het moeilijkst hebben al een voorschot.

Welke teams dat precies zijn, wordt juist verklapt. Maar een vijftal ploegen vroegen hun rijders al om in te leveren en zetten een deel van het personeel op techische werkloosheid. Het gaat dan om teams als McLaren, Haas, Williams etc. Wellicht komen zij wel in aanmerking.

LIBERTY MEDIA KAN CRISIS WEL OPVANGEN

"Zelfs als er dit jaar geen enkele Grand Prix gereden wordt, kunnen wij dat wel het hoofd bieden. Sommige teams kunnen dat niet en hen willen we toch erbij houden", verklaart Greg Maffei, de CEO van Liberty Media.