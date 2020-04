Weinig te horen bij Lewis Hamilton over eventuele salarisvermindering en kritiek hierover neemt toe

Verschillende teams in de Formule 1 hebben al economische maatregelen genomen om de huidige periode te overbruggen. De rijders van die teams moeten ook salaris inleveren. Over soortgelijke plannen viel bij Mercedes tot dusver niets te horen.

En dat zorgt stilaan voor wrevel in de paddock, vooral dan ten aanzien van Lewis Hamilton. De meesten zullen dat niet openlijk uitspreken, maar Nico Hülkenberg deed dat een week geleden wel al. "Iedereen levert in. Het is maar normaal dat F1-coureurs dat ook doen. Dat Hamilton maar eens laat zien wat hij bedoelde toen hij zei dat 'het geld regeert.'"

Hülkenberg verwijst daarmee naar een uitspraak die Hamilton deed na aankomst in Melbourne voor de GP van Australië. De wereldkampioen snapte niet goed wat ze daar deden aangezien het coronavirus volop aan het uitbreken was. Uiteindelijk werd de GP van Australië ook geannuleerd en dat was de eerste van velen.

Lewis Hamilton is meestal erg actief op sociale media, maar ook op dat vlak blijft het de laatste tijd stil. Zo worden ook allerlei verhalen gevoed. Ook bij Ferrari moeten de rijders nog niet inleveren, maar het contractvoorstel voor Vettel voor volgend seizoen hield wel een forse salarisvermindering in. Bij Red Bull beschikken ze over voldoende financiële middelen om hun rijders gewoon te blijven doorbetalen.