Verdwijnt iconisch team uit F1? "Indien nodig, zullen we ons race-DNA ergens anders inzetten"

Ferrari is niet van plan om nog toe te geven aan een verdere plafonnering van het budget in de F1. Teambaas Mattia Binotto dreigt ermee om uit de F1 te stappen als het zo'n vaart loopt.

Voor 2021 is er een plafonnering 160 miljoen euro overeengekomen, maar sommige constructeurs willen dat al terugschroeven naar 134 miljoen, iets waar Binotto niet echt vrolijk van wordt. FIA-baas en ex Ferrar-teambaas Jean Todt vindt het echter wél een goede evolutie en hoopt dat de budgetten nog meer zullen zakken. "We moeten naar 110 miljoen gaan om geen kleinere ploegen te verliezen", liet Todt optekenen.

Maar Ferrari staat dus haaks op die visie van de FIA. Binotto liet aan The Guardian weten dat een zware verlaging "niet haalbaar is en drastische veranderingen zal teweegbrengen, vooral op personeelsvlak. indien nodig, zullen we bekijken waar we onze race-DNA ergens anders kunnen inzetten", dreigt hij.