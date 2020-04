'Vettel weigert voorstel van Ferrari dat minder dan de helft van huidig salaris omvat'

Dat Charles Leclerc de toekomst van Ferrari is, lijkt wel duidelijk, maar wie neemt in 2021 het tweede vaste zitje voor zijn rekening? Dat kan huidig Ferrari-rijder Sebastian Vettel zijn, maar die dreigt dan wel bijzonder fors te moeten inleveren.

Het contract van Sebastian Vettel loopt af en besprekingen over een verlenging zijn volop aan de gang. Volgens La Gazzetto dello Sport heeft Ferrari Vettel een voorstel gedaan voor een contract van één jaar aan een salaris van twaalf miljoen euro.

Dat zou ook ongeveer in de buurt komen van wat Charles Leclerc verdient. Door zijn vier behaalde wereldtitel zat Vettel bij zijn komst naar Ferrari in 2015 in een sterke onderhandelingspositie. De Duitser zou zo'n veertig miljoen euro per jaar verdienen. Wat dus betekent dat hij nu meer dan de helft zou moeten inleveren om bij te tekenen.

OOK CONTRACTDUUR EEN FACTOR

Daar gaat Vettel alleszins niet mee akkoord: hij heeft het voorstel van Ferrari geweigerd. Ook wil de 32-jarige Formule 1-piloot naar verluidt graag een contract voor twee in plaats van voor één jaar.