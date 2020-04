Vandoorne houdt zich maar beter klaar: Formule E-baas wil zo snel mogelijk hervatting van seizoen

Elke sport en klasse maakt zijn eigen inschatting van de gevolgen van het coronavirus. In de Formule E zijn er alvast geen plannen om hierdoor het huidige seizoen op te bergen. Het kampioenschap is dan ook al ingezet en grote baas Alejandro Agag wil zo snel mogelijk hervatten.

Ook de Formule E heeft te maken gekregen met een resem annulaties naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Het heeft wel een streepje voor om het seizoen te kunnen afmaken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Formule 1 werden er in de Formule E wel al races afgewerkt. Vijf stuks tot dusver.

Dat zou de Formule E in staat moeten stellen om een kampioenschap te kunnen afwerken, indien nodig zonder publiek. "Er moet zo snel mogelijk weer sport komen, ook al is dat zonder publiek. De mensen zitten thuis en hebben nood aan verstrooiing", klinkt het in een verklaring van Agag. "Als ze naar sport kunnen kijken, zal hen dat helpen om zich aan de maatregelen te houden."

Sport heeft een sociale functie in deze periode

Het gaat dus om veel meer dan enkel de sportieve belangen. "Sport heeft een sociale functie in deze periode. Voorlopig is de enige oplossing om wedstrijden achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Hopelijk is dat maar voor even, anders zouden het triestige vooruitzichten zijn."