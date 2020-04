Prachtig gebaar: F1-renner gaat samen met enkele voetballers E-sporten tegen kankerpatiëntjes

Carlos Sainz Jr. laat ook anno 2020 nog eens zijn goed hart zien in deze moeilijke coronatijden. Dat liet hij zelf weten.

Het is al een jaar of vijf ondertussen een gebruik in Spanje: juegaterapia. Online spelletjes spelen met kankerpatiëntjes.

Mooi gebaar

Onder meer Luis Suarez, Vinicius en F1-rijder Carlos Sainz doen er dit jaar graag aan mee en gaan onder meer FIFA spelen.

Normaal gezien werd er gespeeld in ziekenhuis, nu zal het uiteraard helemaal virtueel plaatsvinden. Maar het zal er de pret niet minder op maken.