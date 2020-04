Dan toch Formule 1 in juli? Kans zeer groot dat deze GP zal doorgaan

Krijgen we dit seizoen dan toch nog een race te zien in de Formule 1? De kans is zeer groot dat de GP van Oostenrijk de eerste zal worden dit seizoen. Er zou dan gereden worden zonder publiek.

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko gaf meer uitleg bij de Oostenrijkse radiozender ‘ORF’. "Er is een overleg aan de gang. Er zijn extra maatregelen en voorwaarden, waaronder een GP zonder publiek." "We hopen dat het mogelijk is, maar de kans lijkt zeer groot", staat te lezen in Het Nieuwsblad. Ze zullen er dan ook voor proberen zorgen dat het personeel tot een minimum beperkt kan blijven en er zullen ook screenings zijn.