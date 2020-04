Voormalig teambaas vindt Michael Schumacher niet de grootste aller tijden

Met zijn zeven wereldtitels is Michael Schumacher nog altijd recordhouder in de Formule 1. Eddie Jordan maakte als teambaas het debuut van Schumacher mee en kwam hem later tegen bij Ferrari. Jordan beschouwt hem echter niet als de beste rijder aller tijden.

In de pocast Off The Ball haalt Jordan aan dat Schumacher zeker enorm getalenteerd was, maar geen teamspeler bleek te zijn. In alle contracten met teamgenoten van Schumacher moest Jordan een clausule laten opnemen waarin zij er mee toestemden tweede viool te spelen voor de Duitser.

Wie is dan de beste rijder aller tijden volgens Jordan? "Natuurlijk had Michael veel talent, maar dat had Senna ook. Ik ben meestal iemand die wat consternatie veroorzaakt omdat ik geloof dat geen van die coureurs de beste was waar ik tegen heb gereden of waar ik mee samenwerkte. Ik kom altijd terug bij Alain Prost."

Wie weet is de beste wel een piloot uit de huidige generatie, want Lewis Hamilton jaagt nog altijd op zijn zevende titel. "Ik denk dat Hamilton alle kans heeft om de grootste rijder aller tijden te worden."