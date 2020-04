Plan op tafel voor F1-seizoen: alles in Europa achter gesloten deuren en twee GP's in één week is mogelijkheid

Door het wegvallen van zoveel wedstrijden door het coronavirus is het volop werken aan een volledig nieuwe kalender. Die moet tot stand komen door overleg door de FIA, de teams en de F1 Holding. De gesprekken hebben toch al een bepaalde richting aangegeven.

Zo zouden alle Europese Grote Prijzen naar verluidt zonder publiek gereden worden. Dat zou kunnen verklaren waarom de GP's van Frankrijk en België nog altijd niet definitief zijn afgelast, ook al kunnen ze gezien het verbod op massabijeenkomsten niet doorgaan als er duizenden toeschouwers op af komen.

Het Formule 1-seizoen zou dus nog van start kunnen gaan in Frankrijk, of anders op 5 juli in Oostenrijk, waar al enkele coronamaatregelen versoepeld zijn. Nog niet duidelijk is of alles in 2020 moet afgerond worden en of men aan vijftien Grote Prijzen zal geraken.

DUBBELEN IN VK EN OOSTENRIJK?

De organisatoren van de GP van Groot-Brittanië hebben alvast laten weten dat ze zich klaar houden om twee weken na mekaar een GP te organiseren. Ook in Oostenrijk onderzoeken ze deze piste.