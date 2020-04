Vandoorne moet virtuele podiumplaats nog afstaan, Leclerc opnieuw de primus

Allerlei virtuele initiatieven worden dezer dagen op poten gezet. De grootste actie van het weekend: de virtuele GP van China. Die werd zondagavond gereden. Stoffel Vandoorne bracht het er weer erg goed vanaf, met een vijfde plek als resultaat. De overwinning was eens te meer voor Charles Leclerc.

De deelnemerslijst oogde fraai, want met Charles Leclerc deed één van de absolute toprijders uit de Formule 1 opnieuw mee. De Ferrari-man heeft de smaak van het virtuele racen goed te pakken. Dat kan ook gezegd worden van... Thibaut Courtois. De doelman van de Rode Duivels mocht voor het eerst Red Bull vertegenwoordigen in een erace.

GEMENGD SUCCES BIJ DE BELGEN

Voor de nodige ervaring in het racen kon onze landgenoot ook terecht bij Alexander Albon, in normale omstandigheden de teamgenoot van Max Verstappen en nu dus die van Courtois. Albon reed zelf een uitstekende race en eindigde tweede. Courtois moest het stellen met een vijftiende plek.

Albon wist namens Red Bull ook net de Mercedes van Stoffel Vandoorne voor te blijven. Dat volstond niet voor de zege, want één man was nog sneller: Charles Leclerc. De Monegask won de voorbije weken al enkele virtuele races en is dus bezig zijn totaal aantal zeges mooi verder aan te dikken.

Vandoorne bereikte dus als derde de finish, maar stond niet op het virtuele podium. Door een tijdstraf werd hij nog teruggezet naar een vijfde plaats.