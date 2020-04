Race-overalls van verschillende F1-piloten worden geveild voor strijd tegen corona: topstuk is die van Hamilton

Als het enigszins mogelijk is om de mensen die dagelijks in de weer zijn tegen corona te helpen, zullen Formule 1-piloten dat niet laten. Dat blijkt nog maar eens uit het nieuwe initiatief 'NHS Charities Covid-19 Urgent Appeal', waar enkele rijders aan meedoen.

De bedoeling is om via het veilen van bepaalde zaken zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen voor de Britse gezondheidszorg. Ook verschillende items uit de Formule 1-wereld passeren de revue. Zo zullen de race-overalls van Mercedes-ploegmaats Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en van McLaren-rijder Lando Norris geveild worden.

BOD VAN MEER DAN 6000 POND OP OVERALL HAMILTON

Het hoeft niet te verbazen dat er vooral veel belangstelling is voor de overall van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Die moet het topstuk van de veiling worden. Er is al een bod uitgebracht van 6 500 Britse ponden.

Het Formule 1-team van Williams biedt dan weer een VIP-rondleiding aan tijdens de GP van Groot-Brittanië van 2021. De veiling loopt nog tot woensdag 29 april.