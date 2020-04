Vandoorne wint één van de virtuele races en helpt mee som in te zamelen voor strijd tegen corona, Leclerc eindwinnaar

Als er virtueel geracet kan worden en het is dan nog eens om geld in te zamelen voor de strijd tegen het coronavirus, is Stoffel Vandoorne niet ver uit de buurt. Vandoorne deed het ook niet onaardig tijdens 'Race For The World' en won één van de virtuele races.

De 'Race For The World' is een initiatief dat op poten gezet werd door Ferrari-rijder Charles Leclerc. Piloten uit de F1, F2 en Formule E gingen met mekaar de strijd aan in zes virtuele races om zo geld in te zamelen dat gebruikt kan worden in de strijd tegen corona. Enig buitenbeentje in het deelnemersveld was Thibaut Courtois, die de smaak van het virtuele racen stevig te pakken heeft. De doelman van de Rode Duivels mocht ditmaal Renault vertegenwoordigen. Vandoorne trad aan namens Mercedes en ging knallend van start: hij won vrijdag de eerste race, zogezegd de virtuele GP van Spanje. 65 000 EURO INGEZAMELD In de overige races moesten de Belgen het doen met ereplaatsen. Over de zes Grote Prijzen heen werd Vandoorne zesde en Courtois tiende. De eindwinst ging naar Charles Leclerc. Maar het belangrijkste: door deze actie werd 71 305 dollar ingezameld, wat overeenkomt met ongeveer 65 000 euro.