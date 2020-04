Stoffel Vandoorne strandt op zucht van overwinning in generale repetitie voor virtueel Formule E-seizoen

Nog zeker enkele maanden geen races op de baan, maar dat betekent niet dat ze in de Formule E stilzitten. De komende weken gaan de rijders uit de Formule E het wel vaker virtueel opnemen tegen mekaar. Om te testen reden ze al een ePrix van Monaco en Vandoorne deed het erg goed.

Een virtuele ePrix van Monaco dus: Vandoorne ging de uitdaging aan van in de woning van zijn vriendin in Miami. Het was een wedstrijd van vijftien ronden. Namens Mercedes mengde Vandoorne zich mee in de strijd om de overwinning.

De hele race was de spanning te snijden tussen Stoffel Vandoorne en de Duitser Max Günther van BMW. Günther slaagde er uiteindelijk in om met de overwinning aan de haal te gaan en Vandoorne 0,7 seconden voor te blijven.

André Lotterer, een Duitser met Belgische roots, eindigde dankzij enkele geslaagde inhaalmanoeuvres voor Porsche op de derde plaats. Al bij al was het zeker een geslaagde test voor het virtueel Formule E-seizoen, dat volgende zaterdag aanvat.