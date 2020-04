Stoffel Vandoorne en Jérôme d'Ambrosio moeten nog wat langer wachten op eerste race

Terwijl ze in de Formule 1 aan een nieuwe kalender werken, is het ook in de andere raceklassen wachten op het moment dat de eerste wedstrijd kan gereden worden. In de Formule E zal dat zeker niet zijn voor eind juni. De ePrix van Berlijn is immers uitgesteld.

De race in de Duitse hoofdstad was de eerstvolgende wedstrijd die op de Formule E-kalender stond. Deze ePrix ging normaal plaatsvinden op 21 juni. Dan zal er in Berlijn nog geen grote sportmanifestatie georganiseerd kunnen worden. De race moet dus uitgesteld worden.

Eerder was dat ook al voor vijf andere races het geval. De wedstrijden in Sanya, Rome, ,Parijs, Seoel en Jakarta zijn nog niet kunnen doorgaan. De eerste manche die voorlopig wel nog op de kalender staat, is die van 11 juli in New York.

OOK ZEVENDE ANNULATIE ERG WAARSCHIJNLIJK

De Amerikaanse stad is echter het zwaarst getroffen gebied in de Verenigde Staten. Weinig kans dus dat die race wel kan doorgaan. Stoffel Vandoorne en Jérome d'Ambrosio zullen nog even geduld moeten oefenen vooraleer ze weer kunnen racen.