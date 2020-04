Opvallend: Rode Duivel zal deelnemen aan virtuele GP van China met bolide van Max Verstappen

Ook in de Formule 1 zijn de vituele wedstrijden enorm populair. Dit weekend staat namelijk de derde wedstrijd op het programma: de GP van Shanghai, China. Met Thibaut Courtois is er wel een zeer opvallende deelnemer.

Zondag staat de derde virtuele wedstrijd van de Formule 1 op het programma. Net zoals bij de vorige wedstrijden vinden we ook nu geen Hamilton of Vettel terug, maar wie we wel te zien krijgen is Thibaut Courtois.

De Rode Duivel en doelman van Real Madrid zal het onder andere opnemen tegen Charles Leclerc. Volgens Het Laatste Nieuws won de F1-coureur van Ferrari de eerste digitale wedstrijd en zal hij nu op zoek gaan naar zijn tweede overwinning.