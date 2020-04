GP van België nu ook in gevaar, andere race in Spa al met zekerheid uitgesteld

De beslissing van de nationale veiligheidsraad om zeker tot 31 augustus geen massabijeenkomsten toe te laten, is een bittere pil voor de autosport in ons land. De GP van België in de F1 komt in het gedrang. De 24 Uren van Spa worden al met zekerheid uitgesteld.

De GP van België staat op de kalender op 30 augustus. Dan zal er dus nog geen massa publiek toegelaten zijn op het circuit van Spa-Francorchamps. Racen zonder toeschouwers lijkt dus de enige optie te zijn. Zoniet volgt uitstel of mogelijk afgelasting van de race. TICKETVERKOOP STOPGEZET Er is meteen beslist om de ticketverkoop stop te zetten. Wie wel al een kaartje kocht, zal ofwel dat nog kunnen gebruiken volgend jaar of krijgt ofwel alles terugbetaald. Voorts laat de organisator weten dat alle opties bestudeerd zullen worden. In het uithoudingskampioenschap hebben ze niet getalmd om de 24 Uren van Spa te verplaatsen. Die race stond dan ook eind juli al op het programma. De organisatie gaat nu op zoek naar een latere datum dit jaar, ergens in de herfst.