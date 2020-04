Formule 1-rijder van Red Bull krijgt Belgische nationale doelman Thibaut Courtois als teamgenoot in virtuele GP

Nu er van echte Formule 1-races even geen sprake kan zijn, zijn de virtuele wedstrijden voor de rijders een leuk alternatief. Voor hen die anders in een F1-bolide zitten en ook voor andere liefhebbers van wagens en games. Thibaut Courtois bijvoorbeeld.

Courtois heeft al aan enkele virtuele races meegedaan en komend weekend is het opnieuw zover. Sterker nog: dan mag de doelman van de Rode Duivels één van de topteams uit de Formule 1 vertegenwoordigen. Red Bull namelijk.

In de virtuele GP van China, die zondag op het programma staat, zal Courtois racen voor Red Bull. Net als Alexander Albon, die in de Formule 1 de teamgenoot is van Max Verstappen. Dit keer rekent Red Bull dus op een Thais-Belgische combinatie.

"Ik ben erg blij om deze zondag in de virtuele GP samen met Alexander Albon te racen en deel uit te maken van de Red Bull Esports familie", laat Courtois weten.