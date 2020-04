Eerste race die nog op kalender staat kan enkel doorgaan achter gesloten deuren

De Formule 1 heeft al met heel wat annulaties te maken gekregen. Duidelijk is ook dat alles niet heel snel weer zoals vroeger zou zijn. De GP van Frankrijk is mogelijk de eerste race die gereden kan worden. Dat zal dan alleszins wel zonder publiek zijn.

Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat de GP van Frankrijk ook uitgesteld moet worden. Die zou normaal moeten plaatsvinden op 28 juni. President Macron heeft echter aangekondigd dat er zeker tot midden juli geen massabijeenkomsten mogelijk zijn.

ENIGE MOGELIJKHEID

Dat betekent dus uitstel, tenzij men beslist om de GP zonder publiek te laten doorgaan. Dat is de enige mogelijkheid om de race op dat moment op de kalender te houden. Sowieso is het een streep door de rekening, want vorig jaar woonden 135 000 toeschouwers het evenement bij en bij de FIA hamerden ze onlangs nog op ht belang van races met publiek.

Het valt dus nog maar af te wachten of we het beeld van de vlammende racers in hun bolides op Le Castellet te zien krijgen. Vorig jaar won Lewis Hamilton, daar, voor Valtteri Bottas en Charles Leclerc.