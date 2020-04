Opvallend: F3-bolide waarmee Michael Schumacher kampioen werd staat te koop

De verzamelaars van F1 en F3-spullen kunnen een wel heel mooie aankoop doen, want de F3-bolide waarmee Michael Schumacher kampioen werd in 1990 staat te koop. Hoeveel de bolide zal kosten, is nog niet duidelijk.

Michael Schumacher was in 1990 actief in de Formule 3 en hij was in dat jaar goed voor 5 overwinningen in 11 wedstrijden. Daarmee kroonde hij zich tot F3-kampioen. Nu staat de bolide te koop waarmee Michael Schumacher kampioen werd. Volgens Het Nieuwsblad beschikt de bolide over een motor van Opel en er zou nog gereden mee kunnen worden. Het zal uiteraard niet goedkoop zijn, maar het is nog niet duidelijk hoeveel de bolide zal kosten.