Krijgen we dan toch nog Formule 1 met publiek? FIA-voorzitter gelooft erin

Krijgen we dit seizoen dan toch nog Formule 1 met publiek te zien? FIA-voorzitter Jean Todt hoopt van wel. Volgens Todt heeft de sport het nodig.

Het is nog niet duidelijk wat er met de Formule 1 zal gebeuren. Er zijn geruchten dat de competitie nog een stuk in 2021 zou kunnen doorgaan, maar volgens Todt geloven ze er in dat ze dit jaar nog 15 tot 18 Grand Prix kunnen rijden. Het staat te lezen in Het Nieuwsblad.

Er zou zelfs een kleine kans bestaan dat het met publiek zou kunnen doorgaan. De FIA-voorzitter hoopt dat er publiek bij kan zijn, want volgens hem is het zeer belangrijk voor de sport dat er fans aanwezig kunnen zijn.